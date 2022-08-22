Думе предложили продлить до 2026 года льготу по НДС на импорт и продажу племенного скота

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 184193-8 о продлении нулевого НДС при продаже и импорте племенного скота до 31 декабря 2025 года, пока эта льгота действует до 31 декабря 2022 года.

Авторы поправок - вице-спикер Думы Алексей Гордеев и председательдумского комитета по аграрной политике Владимир Кашин - считают, что продление льготы поможет компаниям высвободить средства на развитие племенных хозяйств, создать конкурентоспособную базу племенной продукции.

Нулевой НДС при продаже и его начисление при импорте племенного скота были введены с 1 октября 2016 года. Сначала льгота действовала до 31 декабря 2020 года, но затем ее продлили на два года. Депутаты тогда уже предлагали продлить льготу до 2026 года, но правительство на это не согласилось.

С 1 января 2022 года НДС должен составить 20% или 10% в зависимости от вида животного.

Авторы законопроекта считают, что льготная ставка НДС создала условия для улучшения качественных показателей собственной племенной базы генетических ресурсов, а также обеспечила бесперебойную работу по производству молока, пищевого яйца и мяса.

Ссылаясь на Росстат, депутаты указали в пояснительной записке, что в 2021 году уровень самообеспечения России по молоку и молочным продуктам составил 84,2%, в то время как доктриной продовольственной безопасности определен уровень в 90%.

"Ежегодная реализация племенного молодняка собственной репродукции осуществляется в объеме 95 - 100 тысяч голов, импорт составляет порядка 37-50 тысяч голов в год (93% от всего импорта ввозятся животные голштинской породы для комплектования производственных мощностей в рамках инвестиционных проектов). В настоящее время наблюдается дефицит высокопродуктивных племенных животных в стране, ввоз племенного молодняка неуклонно растет: в 2021 году составил 50,8 тысячи голов, что на 17,6 тысячи голов выше показателей 2016 года", - говорится в пояснительной записке.

По словам депутатов, показатели производительности коров импортных пород значительно выше по сравнению с отечественными породами. "По экспертным оценкам, прекращение действия налоговой льготы по НДС на крупный рогатый скот приведет к уменьшению инвестиций в расширение производства до 5,3 млрд руб. (при потенциальной ставке НДС 20%), снизит возможности средних и малых предприятий опираться на качественную генетику", - пишут они.

Сокращение предприятиями объемов закупок качественного генетического материала приведет в обозримом временном периоде (3-4 года) к радикальному снижению общего объема производства сырого молока, что повлечет за собой уменьшение доходов хозяйств, рабочих мест и, в том числе, налоговых поступлений, предупреждают депутаты.

В финансово-экономическом обосновании не приводятся расчеты выпадающих доходов бюджета от продления льготы по НДС, между тем, согласно проведенным Минфином ранее расчетам, окончание действия с 2021 года освобождения от уплаты НДС при реализации племенного скота в 2021 г. должно было дать бюджету 5,9 млрд рублей, а освобождение от уплаты НДС при ввозе племенного скота - 10,7 млрд рублей.