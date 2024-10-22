МИД РФ заявил решительный протест послу ФРГ из-за создания штаба морского командования НАТО в Ростоке

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия заявила решительный протест Германии в связи с решением Берлина создать региональный штаб морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке, сообщил МИД РФ.

В сообщении ведомства, распространенном во вторник, говорится, что 22 октября в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф, которому был заявлен "решительный протест".

"Послу было указано, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны", - отмечается в документе.

В МИД РФ убеждены, что "налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года ("Договор 2+4"), в соответствии с положениями пункта 3 статьи 5 которого она обязана не допускать размещения и развёртывания иностранных войск на территории бывшей ГДР".

"Потребовали от Берлина незамедлительных и исчерпывающих разъяснений", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство, "в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны".