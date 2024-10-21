НАТО ввела в действие новый командный центр в регионе Балтийского моря

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый командный центр морских операций НАТО, в сферу ответственности которого входит регион Балтийского моря, начал работу в понедельник, сообщают западные СМИ.

"Он будет готов руководить морскими операциями в мирное время, в кризис и военное время", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Структура размещается в Ростоке, ее возглавляет немецкий адмирал и 180 представителей из 11 стран НАТО – Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

В обязанности командования будет входить круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе и координация морской активности альянса на Балтийском море.