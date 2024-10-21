Поиск

НАТО ввела в действие новый командный центр в регионе Балтийского моря

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый командный центр морских операций НАТО, в сферу ответственности которого входит регион Балтийского моря, начал работу в понедельник, сообщают западные СМИ.

"Он будет готов руководить морскими операциями в мирное время, в кризис и военное время", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Структура размещается в Ростоке, ее возглавляет немецкий адмирал и 180 представителей из 11 стран НАТО – Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции.

В обязанности командования будет входить круглосуточное наблюдение за обстановкой в регионе и координация морской активности альянса на Балтийском море.

НАТО Германия Балтийское море Борис Писториус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Patek Philippe представил новую коллекцию часов впервые за 25 лет

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

Санду пообещала включить в Конституцию Молдавии положение о евроинтеграции

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

РФ в сентябре увеличила экспорт пшеницы в Китай в 1,4 раза

Президент ОАЭ обещает продолжать посредничество в обмене РФ и Украины пленными

Лукашенко обсудит с Путиным строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

В Кремле слова Трампа об угрозе ударить по Москве отнесли к предвыборным заявлениям

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Boeing предварительно договорился с лидерами бастующего профсоюза

Умер обвиняемый в попытке госпереворота в Турции Фетхуллах Гюлен

Уолл-стрит выросла в пятницу

Уолл-стрит выросла в пятницу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });