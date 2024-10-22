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Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР

Путин отметил неконъюнктурный характер отношений России и КНР
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российско-китайские отношения носят неконъюнктурный характер и стали образцом того, как их нужно строить в современном мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный, абсолютно неконъюнктурный характер", - сказал Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он сообщил, что Россия и Китай успешно реализуют совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспорте, сельском хозяйстве и в других областях. По словам Путина, укрепляются гуманитарные связи, растут туристические потоки, спортивные и образовательные обмены.

Владимир Путин Си Цзиньпин
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