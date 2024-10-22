Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались около часа

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита БРИКС в Казани продолжались около часа. Они проходили с участием делегаций двух стран.

На переговорах Путин сказал, что Москва намерена и далее наращивать координацию с Пекином на всех международных площадках. Он отметил, что российско-китайские отношения носят неконъюнктурный характер и стали образцом того, как нужно строить взаимодействие в современном мире.

Си Цзиньпин заявил, что турбулентность в международных отношениях не может поколебать уверенность в незыблемости выбора двух стран в твердой поддержке друг друга и дружественных отношениях.