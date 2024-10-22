Ульяновский станкостроительный завод возобновил работу после перехода в госуправление

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ульяновский станкостроительный завод (УСЗ), переданный во временное управление Росимуществу, возобновил деятельность, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил предприятие и осмотрел производство. "Правительство региона будет содействовать в части поиска поставщиков комплектующих и выстраивания промышленной кооперации. Также занимаемся локализацией производств ключевых компонентов станкостроения", - сказал он.

Он также отметил, что в регионе планируется наладить выпуск портальных станков.

Согласно сообщению, первая партия станков готовится к отправке на одно из ульяновских предприятий. В планах на 2025 год - выпуск 250 высокотехнологичных станков с ЧПУ. Сейчас в Ульяновской области ведётся работа над локализацией производств ключевых компонентов станкостроения, одно из них разместится в ПОЭЗ "Ульяновск".

В феврале 2024 года Росимущество по указу президента получило во временное управление 100% долей ООО "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих германской Gildemeister Beteiligungen GmbH.

УСЗ входит в состав германско-японского концерна DMG MORI. Завод начал работу в 2015 году, он выпускал широкий ассортимент токарных и фрезерных станков.

Практически сразу после начала СВО DMG MORI объявила о сворачивании деятельности в России и прекращении работы завода. Последний полноценный год работы - 2021 год - принес УСЗ 2,8 млрд рублей выручки и 622 млн рублейчистой прибыли.