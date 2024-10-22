Лидеры РФ и КНР обсудили ситуацию на Украине и отношения с Западом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи "на полях" саммита БРИКС в Казани долго обсуждали ситуацию на Украине, а также обменялись мнениями об отношениях с западными странами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В целом, немало времени было уделено", - сказал Песков в интервью соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, насколько подробно Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину.

Фрагмент интервью Зарубин выложил в своем telegram-канале.

Отвечая на вопрос, говорили ли главы РФ и КНР об отношениях с США, Песков сказал: "С "коллективным Западом", они затрагивались. Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают, поэтому здесь было чем поделиться".

Представитель Кремля рассказал, что Путин и Си обсудили двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также "наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога".

Он заявил, что переговоры прошли "очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно".