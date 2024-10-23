Президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Лидера ОАЭ встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС 1 января после саммита 2023 года в ЮАР.

"ОАЭ одна из самых динамично развивающихся стран в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Страна рассматривает свое членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам", - отмечается в сообщении.