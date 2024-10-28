Шойгу в Абу-Даби проведет переговоры с высшим руководством ОАЭ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет переговоры о дальнейшем сотрудничестве в сфере международной безопасности с президентом Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщили в аппарате российского Совбеза.

Стороны обсудят "проблемы международной безопасности, двустороннее сотрудничество в политической, торгово-экономической и военно-технических сферах", также в повестку включены вопросы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб России и ОАЭ.

"Шойгу отметил, что отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов носят исключительно доверительный и партнерский характер и имеют стратегическое значение для обоих государств", - сообщили в аппарате СБ.

11 сентября Шойгу заявил, что Москва намерена укреплять контакты с ОАЭ по линии Советов безопасности.