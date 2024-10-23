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Совфед одобрил закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами

Совфед одобрил закон по борьбе с фиктивными браками между россиянами и мигрантами
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об увеличении до трех лет срока пребывания в браке с гражданином РФ для получения разрешения на временное проживание в России.

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Госдума приняла документ 15 октября.

Закон также направлен на борьбу с фиктивным отцовством - он устанавливает, что получить вид на жительство после усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ, без вступления в брак возможно будет только спустя три года с момента совместного проживания или ведения хозяйства.

Как считают авторы документа, после вступления закона в силу заключение фиктивного брака станет бесполезным для ускоренного получения иностранцами российского гражданства.

Совет Федерации
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