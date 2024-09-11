Володин анонсировал законопроект, запрещающий мигрантам привозить в РФ семьи

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законодательных инициатив, нацеленных на регулирование вопросов миграционной политики в РФ.

Он заявил в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что "не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи". Он сообщил, что готовится соответствующая законодательная инициатива, "причем, есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат, независимо от фракционной принадлежности".

Также он сообщил об инициативе увеличить время нахождения в браке для получения гражданства.

"Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, может быть три года, может быть четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви, а не фиктивный брак", - сказал Володин.

По его словам, соответствующий проект закона уже прошел первое чтение.

Председатель Госдумы сообщил также, что в этом году уже приняты достаточно жесткие нормы, "в соответствии с которыми выдворяются все нарушители и потом им запрещается въезд на территорию нашей страны". "Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая", - сказал Володин.