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Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции

Хуснуллин заявил, что государство не будет стимулировать ипотеку на фоне высокой инфляции
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что пока инфляция в строительстве не упадет, ни о каких мерах поддержки ипотеки нельзя говорить.

"Сейчас, конечно, все ждут, что будет с ипотекой. Я сразу скажу: пока инфляция не охладится, ипотека (...) стимулироваться государством не будет. (...) Пока в стройке инфляция, к сожалению, выше, чем в целом по стране. (...) Инфляция в стройке - 15-20%. Мы никакими мерами поддержки не сможем ипотеку удержать", - сказал Хуснуллин в среду на пленарном заседании "Стратегия развития рынка недвижимости" в рамках Международного жилищного конгресса.

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За этой ситуацией следят "очень подробно", добавил вице-премьер. По его словам, как только инфляция пойдет на спад, будут предложены дополнительные меры поддержки ипотеки.

Ранее правительство выделило 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных программ ипотеки. На субсидирование "Семейной ипотеки" направят 142 млрд рублей, еще 35,1 млрд рублей - на "Дальневосточную и арктическую ипотеку", около 269,8 млрд рублей - на субсидирование ставки по выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки". Такая мера связана, в том числе с повышением ключевой ставки.

На заседании 13 сентября Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 19% годовых.

Марат Хуснуллин инфляция ЦБ РФ
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