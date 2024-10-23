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Лукашенко прилетел в Казань на саммит БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань, где примет участие в саммите БРИКС, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в среду.

По информации президентской пресс-службы, Лукашенко в Казани намерен принять участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич.

Лидеры стран планируют обсудить актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов. У Лукашенко также запланирована программа международных контактов.

Александр Лукашенко БРИКС Белоруссия
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