Лукашенко прилетел в Казань на саммит БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань, где примет участие в саммите БРИКС, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в среду.

По информации президентской пресс-службы, Лукашенко в Казани намерен принять участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич.

Лидеры стран планируют обсудить актуальную международную проблематику, тему укрепления взаимодействия в формате БРИКС, как одной из основ многосторонности, повышения сплоченности мирового большинства и скорейшего разрешения существующих региональных конфликтов. У Лукашенко также запланирована программа международных контактов.