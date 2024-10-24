Лукашенко подтвердил готовность Белоруссии к полноправному членству в БРИКС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите БРИКС в формате "аутрич/плюс" заявил о готовности к полноправному членству республики в этой организации.

"Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в организации (БРИКС - ИФ)", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

По его словам, у Белоруссии сложились высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран - участников саммита.

"Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества. Теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии во время выступления на саммите выразил мнение, что "в силах государств - участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства".

Он считает, что объединение по своему потенциалу "может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада".

Глава государства констатировал, что за небольшой по историческим меркам период БРИКС стал центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве.

"Таком мироустройстве, где обеспечивается равенство суверенных государств независимо от их размеров, военной и экономической мощи. Где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику", - отметил Лукашенко.