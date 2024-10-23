Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.

Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля.

Предполагается, что такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

Начиная с 2025 года установлена норма о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой - не менее 48%.

Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 руб.

Проект закона был подготовлен в целях реализации задачи, поставленной в перечне поручений президента РФ от 30 марта 2024 г. по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению роста минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тыс. рублей в месяц.