Президент подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тысячи рублей

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.

Предполагается, что такое увеличение затронет порядка 4,2 млн работающих граждан.

Начиная с 2025 года установлена норма о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой - не менее 48%.

Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рублей.

Закон был подготовлен в целях реализации задачи, поставленной в перечне поручений президента от 30 марта 2024 года по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению роста МРОТ к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц.