Решение о возобновлении лова байкальского омуля примут после дополнительных исследований

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Решение о возобновлении промышленного вылова байкальского омуля, запрещенного с осени 2017 года, будет приниматься по итогам дополнительных исследований его запасов. Об этом сообщает Росрыболовство по итогам заседания совета по науке при Росрыболовстве, которое провел руководитель ведомства Илья Шестаков.

"Рассмотрим на 2025 год увеличение объемов добычи омуля для любительского рыболовства, но ограничения вылова сохранятся. Что касается промышленного рыболовства – нужно провести дополнительные исследования и по их результатам принимать решение. На следующий год запланированы две съемки запасов: весной и в летне-осенний период. Задействуем в этой работе новое научно-исследовательское судно "Викентий Зайцев", которое планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года", - заявил Шестаков.

В 2024 году впервые была выполнена масштабная гидроакустическая съемка запасов байкальского омуля. Исследования показали сопоставимую с 90-ми годами численность поколения 2020 года рождения. Это позволяет прогнозировать рост запасов в ближайшие годы, а в перспективе - открытие промысла, отмечает Росрыболовство.

Сейчас общая численность популяции омуля составляет 37 млн экземпляров (8,6 тыс. тонн). По оптимистическому прогнозу, к 2030 году общая биомасса омуля может достичь 20 тыс. тонн.

"С 2019 по 2023 год нерестовые запасы практически не увеличивались и находились на историческом минимуме. В этом году зафиксированы первые признаки восстановления нерестового запаса. Существенно возросла биомасса омуля в Баргузинском заливе, также наблюдался количественный рост омуля в Малом море", - сообщил директор по научной работе подведомственного Росрыболовству ГНЦ ФГБНУ "ВНИРО" Олег Булатов.

Работа по сохранению и экологическому оздоровлению озера Байкал, которая включает в себя комплекс мер по восстановлению запасов омуля, продолжается в рамках поручения президента РФ. С 2019 по 2023 годы заводы Главрыбвода выпустили в Байкал порядка 3 млрд личинок байкальского омуля (в 2023 году - около 835 млн личинок). В 2024 году выпустили 415 млн штук, в 2025-2026 годах планируется выпускать по 1 млрд личинок в год.

Сокращение вылова байкальского омуля началось с 2004 года. С 1 октября 2017 года установлен запрет на промышленное рыболовство. В настоящее время разрешен вылов омуля для нужд коренных малочисленных народов севера и в рамках любительской рыбалки.