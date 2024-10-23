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Более 1 млн кибератак зафиксировали на выборах в РФ в 2024 году

Ни одна из них не была успешной, заявили в Минцифры

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более 1 млн попыток кибервмешательств было зафиксировано за период проведения двух избирательных кампаний в России в текущем году; ни одна атака не была успешной, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"Попыток кибервмешательства за период проведения двух избирательных кампаний этого года было больше миллиона, но надо понимать, что не все кибервмешательства одинаково угрожают", - сказал Качанов на заседании ЦИК в среду.

По его словам, полноценных попыток атак на избирательную систему было порядка нескольких десятков.

"Это очень серьезно подготовленные атаки, в том числе с применением интеллектуальных средств. Степень защиты системы, которую мы на данный момент выработали, позволила нам без проблем преодолеть обе избирательные кампании, ни одна атака не была успешной", - отметил он.

Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта текущего года; выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ, прошли с 6 по 8 сентября.

Олег Качанов Минцифры РФ ЦИК РФ
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