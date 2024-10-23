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В Курской области ущерб сельскому хозяйству от атак оценили в 100 млрд рублей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Курской области назвали оценку ущерба, нанесенного экономике вторжением ВСУ на территорию региона, - это более 100 млрд рублей, по предварительной оценки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и МСП (секторе малого и среднего предпринимательства - ИФ) - 17 млрд рублей. У правительства Курской области в приоритете проработать механизмы поддержки для восстановления производственных мощностей и создать условия для дальнейшего развития", - прокомментировал вице-губернатор области Сергей Стародубцев.

В регионе создана рабочая группа по поддержке пострадавших предприятий. В нее вошли руководители более 20 промышленных и сельскохозяйственных компаний, представители профильных министерств и ведомств.

На первой встрече участники группы обсудили компенсацию затрат работодателям из-за простоя, налоговые отсрочки, кадровые сложности предприятий, преимущества свободной экономической зоны.

АПК ВСУ МСП Сергей Стародубцев Курская область
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