Минобороны РФ сообщило о новой бомбардировке позиций ВСУ в Курской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - сказано в сообщении министерства, которое опубликовало кадры боевого вылета.

В Минобороны РФ заявили, что экипаж бомбардировщика получил от разведки подтверждение уничтожения целей, благополучно вернулся на аэродром.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о применении Су-34 против ВСУ в Курской области 24 октября.

По официальным данным, бомбардировщик Су-34 разработан компанией "Сухой" (ОАК), по боевым возможностям его относят к поколению "4++". На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, в частности, являются большая дальность полета - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.