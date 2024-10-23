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Захарова пообещала, что покушения на собственность РФ повлекут "болезненный ответ"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия даст "болезненный ответ" в случае, если страны Запада покусятся на российские замороженные активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Любые покушения на российскую собственность повлекут ответ, причем очень для них болезненный, и они это знают", - сказала Захарова в среду на брифинге.

"Кроме того, системный эффект от противоправных действий западников будет и разрушительным, прежде всего, для них самих", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Так она прокомментировала сообщения СМИ о том, что страны "Большой семерки" планируют сохранить замороженными российские активы до завершения конфликта на Украине и гарантируют Киеву кредит в $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от них. Подобный сценарий дипломат охарактеризовала как "прямое воровство, без каких-то способов это воровство иначе назвать".

"Западники не только удерживают суверенные резервы нашей страны, но и реинвестируют их без нашего согласия, получая так называемую, как они формулируют, "незапланированную прибыль", - отметил Захарова.

Она подчеркнула, что "никакие незаконные ухищрения, никакие манипуляции, никакие попытки как-то там все это осмыслить, переосмыслить или узаконить, направленные на отъем российских средств, не останутся без нашей реакции".

МИД Мария Захарова
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