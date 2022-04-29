Песков назвал "экспроприацией" проект США об использовании активов РФ для помощи Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Одобрение американскими конгрессменами законопроекта, позволяющего использовать российские активы для помощи Украине, вызывает глубочайшее непонимание и неприятие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию", - сказал Песков в пятницу журналистам.

По его словам, "это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои в области частной собственности, экономики, политики и всего остального".

"Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызвать не может", - отметил Песков.

Накануне члены Палаты представителей США одобрили законопроект, дающий президенту страны возможность использовать некоторые активы, замораживаемые в рамках санкций против РФ, для оказания гуманитарной и военной помощи Киеву.

"Законопроект о конфискации активов для восстановления Украины принят Палатой представителей", - написал в соцсети один из авторов документа, конгрессмен Том Малиновски. The New York Times сообщает, что законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В описании к документу на сайте конгресса отмечается, что в случае окончательного утверждения законопроект даст президенту США возможность в течение двух лет использовать активы попавших под санкции иностранцев для помощи Украине. Предполагается, что такие действия можно будет предпринимать с активами людей, попавших под санкции из-за событий на Украине, а также из-за коррупции и нарушения прав человека. Кроме того, стоимость активов физлица должна превышать $5 млн. Помимо помощи Украине, в Палате представителей предлагают использовать данные средства и для "помощи народу России", в том числе - в гуманитарной сфере.

Теперь принятый в нижней палате Конгресса США законопроект переходит на рассмотрение в сенат.