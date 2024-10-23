Советник Путина Кобяков назвал кибератаки на саммит БРИКС признаком интереса недругов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Росконгресса Антон Кобяков рассказал о массированных атаках на IT-инфраструктуру и внешние ресурсы саммита БРИКС-2024, а также на сайт Росконгресса.

"Мощность кибератак на каналы связи в моменте составила более 40 гигабит в секунду. Мы предвидели и готовились к этому", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что специально сформирована структура инфраструктурной безопасности саммита. "Предпринимаются все возможные усилия, чтобы всем было работать комфортно", - отметил Кобяков.

По его словам, эти беспрецедентные атаки говорят об огромном интересе со стороны недружественных стран.

"Об огромном интересе со стороны недружественных нам стран говорят беспрецедентные атаки на инфраструктуру площадки и внешние ресурсы мероприятия, которые превзошли в разы (кибератаки на - ИФ) ранее проводимые нами мероприятия", - заявил Кобяков.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября в Казани.

Утром 23 октября стало известно о кибератаках на интернет-ресурсы российского МИДа. Из-за DDos-атак ведомство решило перенести брифинг представителя МИД Марии Захаровой. На брифинге она также отметила беспрецедентность действий хакеров и предположила, что поводом для атак мог стать успех саммита БРИКС.