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Захарова отметила беспрецедентность сегодняшней DDos-атаки на ресурсы МИД

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала последнюю кибератаку на ресурсы министерства беспрецедентной по масштабам и предположила, что атака может быть связана с успешным проведением саммита БРИКС в Казани.

Ее брифинг 23 октября был перенесен на 14:00 из-за DDos-атаки.

На брифинге Захарова сообщила, что "сегодня утром началась массированная кибератака из-за рубежа на инфраструктуру официального сайта, портала МИД России", а объем этого комбинированного воздействия, который включал, в том числе, и DDOS-атаки, по мере нарастал".

"Атака была направлена по всем направлениям (...) Регулярно сталкиваемся с атаками на наш сайт, но сегодняшнее кибернападение отличается беспрецедентным масштабом. Просто для того, чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, мы решили не добавлять нагрузки на сайт в виде трансляции, и перенесли брифинг", - сказала она.

"У пользователей сети интернет могут возникнуть проблемы с доступом на наш сайт, в первую очередь, с мобильных устройств", - добавила Захарова и посоветовала "следить за официальными аккаунтами МИД России в социальных сетях для получения актуальной информации о российской внешней политике".

"Полагаем, что такого рода враждебное воздействие может быть связано с успешно проходящим в эти дни в Казани мероприятиями по линии саммита БРИКС", - отметила представитель МИД.

МИД БРИКС Мария Захарова
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