Путин заявил, что Матвиенко может посетить Эфиопию в ближайшие месяцы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы может состояться визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Эфиопию.

"За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами (России и Эфиопии - ИФ)", - сказал Путин на встрече с эфиопским премьер-министром Абийем Ахмедом "на полях" саммита БРИКС в Казани.

Российский президент отметил, что позиции двух стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки. "Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в ООН", - сказал глава государства.

Россия ждет нового главу МИД Эфиопии на предстоящей в ноябре в Сочи первой министерской конференции форума партнерства "Россия -Африка", добавил Путин.

"Председатель Совета Федерации России г-жа Матвиенко готова посетить Аддис-Абебу в ближайшие месяцы", - сказал президент РФ.