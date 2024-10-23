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Путин заявил, что Матвиенко может посетить Эфиопию в ближайшие месяцы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы может состояться визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Эфиопию.

"За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами (России и Эфиопии - ИФ)", - сказал Путин на встрече с эфиопским премьер-министром Абийем Ахмедом "на полях" саммита БРИКС в Казани.

Российский президент отметил, что позиции двух стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки. "Ценим, что Эфиопия поддерживает большинство российских инициатив в ООН", - сказал глава государства.

Россия ждет нового главу МИД Эфиопии на предстоящей в ноябре в Сочи первой министерской конференции форума партнерства "Россия -Африка", добавил Путин.

"Председатель Совета Федерации России г-жа Матвиенко готова посетить Аддис-Абебу в ближайшие месяцы", - сказал президент РФ.

Владимир Путин МИД ООН Эфиопия Валентина Матвиенко
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