Президент Боливии прибыл на саммит БРИКС в Казань

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Казань на саммит БРИКС прибыл президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана в четверг.

"Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту "Казань" им. Г.Тукая боливийского лидера встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.