Путин проведет в Казани двусторонние встречи с Гутерришем и Аббасом

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в последний день работы в Казани на саммите БРИКС продолжит серию двусторонних встреч.

"Что касается 24 октября, после пресс-конференции нашего президента ещё запланировано семь двусторонних встреч: с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Мавритании Мухаммедом аль-Газуани, президентом Боливии Луисом Арсе, затем - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. И, как мы полагаем, может все закончиться встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", - сказал Ушаков.

Но не исключено проведение и других встреч, в частности, с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, добавил помощник президента РФ.

В пресс-службе главы российского государства ранее сообщили, что в рамках беседы Путина с Аббасом "предполагается обмен мнениями о возможных мерах в целях скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа, возобновления мирного процесса ближневосточного урегулирования". В пресс-службе напомнили, что позиция России по тематике ближневосточного урегулирования "предусматривает политико-дипломатическое решение многолетнего конфликта, в рамках которого должно быть создано независимое палестинское государство, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем".

В преддверие переговоров Путина и Гутерриша в пресс-службе отметили, что Россия - одно из государств-основателей ООН (поскольку СССР - первоначальный подписант Устава ООН), член ООН и постоянный член СБ ООН. Россия последовательно выступает за усиление ведущей роли организации в мировых делах в соответствии с принципами верховенства международного права, суверенного равенства государств, неприменения силы, недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй Мировой войны, заявили в пресс-службе.