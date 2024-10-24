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Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг рассмотрит законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

"Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый - союзнический уровень. Это база для расширения сотрудничества во всех сферах взаимодействия и фундамент для всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела", - сказал, комментируя инициативу, председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он особо отметил "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений". "Его ратификация будет способствовать также установлению стабильности и баланса в АТР и северо-восточной Азии с учетом фактора Корейского полуострова. Надеемся на межфракционный консенсус и поддержку документа", - добавил Слуцкий.

Законопроектом предлагается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанного в Пхеньяне 19 июня.

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