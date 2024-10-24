КНДР начала строительство сооружений на подорванных дорогах, соединяющих две Кореи

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея строит неопознанные сооружения на восточной межкорейской дороге Донхэ, сообщает "Ренхап" со ссылкой на источник.

По его данным, сотрудники службы пограничного наблюдения Южной Кореи заметили, что Север недавно установил сооружения на дороге в Донхэ.

Предполагается, что эти сооружения, возможно, служат каркасом для бетонных пограничных заграждений.

Источник сообщил, что признаки строительства северянами подобных сооружений на дороге Кенги пока не обнаружены.

На прошлой неделе КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, ведущих в Южную Корею.

Ранее Генштаб армии КНДР предупредил, что с 9 октября перекроет все автомобильные и железные дороги, связанные с Южной Кореей.