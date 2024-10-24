Российский корабль поразил "Калибром" из Авачинского залива учебную цель на Камчатке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Корвет "Гремящий" выполнил практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Авачинского залива по цели на полигоне на Камчатке, сообщил Тихоокеанский флот России в четверг.

"Дальность полёта ракеты составила около 1300 километров", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

"Ракета "Калибр" в расчётное время успешно поразила цель на полигоне "Кура" в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Стрельба "Калибром" из акватории Авачинского залива (залив Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки) по береговой цели выполнена в сложных метеорологических условиях, сообщили военные.

"Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота", - сообщил флот.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

По официальными данным, корвет "Гремящий" передан "Северной верфью" ВМФ России в 2020 году. Это первый корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. "Гремящий" - головной корабль проекта 20385, усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников корвет отличают усиленные ударные возможности, система противовоздушной обороны.