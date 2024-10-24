Поиск

Российский корабль поразил "Калибром" из Авачинского залива учебную цель на Камчатке

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Корвет "Гремящий" выполнил практическую стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из Авачинского залива по цели на полигоне на Камчатке, сообщил Тихоокеанский флот России в четверг.

"Дальность полёта ракеты составила около 1300 километров", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

"Ракета "Калибр" в расчётное время успешно поразила цель на полигоне "Кура" в Камчатском крае", - говорится в сообщении.

Стрельба "Калибром" из акватории Авачинского залива (залив Тихого океана у юго-восточного побережья Камчатки) по береговой цели выполнена в сложных метеорологических условиях, сообщили военные.

"Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота", - сообщил флот.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

По официальными данным, корвет "Гремящий" передан "Северной верфью" ВМФ России в 2020 году. Это первый корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. "Гремящий" - головной корабль проекта 20385, усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников корвет отличают усиленные ударные возможности, система противовоздушной обороны.

ВМФ России Тихоокеанский флот Камчатка Авачинский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Севастополе система ПВО сбила ракету над Черным морем

Что произошло за день: среда, 23 октября

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

Роскомнадзор зафиксировал падение трафика YouTube в РФ

Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });