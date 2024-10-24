Минобороны РФ сообщило об усилении группировки в Курской области отрядом добровольцев "Барс"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Добровольческий отряд "Барс" усилит российскую группировку в Курской области, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В Курской области добровольцы отряда "Барс-Курск", после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне, приступили к выполнению задач", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, отряд займется охраной и обороной объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьбой с беспилотниками, будет выявлять и бороться с украинскими диверсионно-разведывательными группами, участвовать в эвакуации гражданского населения. Также "Барс" будет содействовать в обеспечении режима контртеррористической операции в Курской области.

"Отряд надежно взаимодействует с другими подразделениями и обеспечивает безопасность в отселенных районах и на других территориях Курской области", - сказали в Минобороны.

"Барс" - проект министерства обороны РФ, отряды формируют из добровольцев. Отряд "Барс-Курск" сформирован из добровольцев Курской области, преимущественно из Кореневского района.