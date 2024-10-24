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В группировке "Запад" заявили о захвате 51 опорного пункта ВСУ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российская группировка "Запад" за сутки захватила 51 опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила шесть станций спутниковой связи Starlink, сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, захватили 51 опорный пункт противника", - сказал Бигма.

По его словам, за сутки потери армии Украины составили: до 510 военнослужащих, 31 единица вооружения, две боевые бронированные машины, две станции радиоэлектронной борьбы, девять автомобилей, шесть станций спутниковой связи Starlink, 17 пунктов управления БПЛА и девять единиц артиллерийского вооружения.

"Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты два снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщил представитель группировки.

Бигма заявил, что при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

"Ракетными войсками группировки нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО "Торнадо-С" по пункту временной дислокации подразделений 77-й аэромобильной бригады", - сказал он.

ДНР Starlink HIMARS ЛНР Харьков
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