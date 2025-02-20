Российские военные захватили четыре опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе активного наступления на южнодонецком направлении захватили четыре опорных пункта вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В зоне проведения СВО сахалинские военнослужащие штурмовой группы захватили четыре опорных пункта ВСУ в ходе активного наступления на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из опорных пунктов украинские военнослужащие корректировали артиллерию и использовали FPV-дроны и минометы.

"Численность противника на первой позиции составляла около взвода. Также было два пулемётных расчёта", - сказали в Минобороны РФ.