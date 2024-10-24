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Разлив нефти на площади 1 га зафиксирован на Нижнеомринском месторождении в Коми

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Коми проводит проверку по факту разлива нефти в Троицко-Печорском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура с привлечением специалистов органов контроля (надзора) организовала проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с порывом нефтепровода и нефтеразливом на территории Нижнеомринского нефтяного месторождения", - говорится в сообщении.

Специалисты планируют взять пробы, чтобы определить объем нанесенного экологии ущерба. На место происшествия выехал прокурор Троицко-Печорского района Азамат Мештбаев.

По информации министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерины Киселевич, причиной разлива стала авария на трубопроводе ООО "Нижнеомринская нефть".

"Примерная площадь загрязнения – около 1 га. Администрация муниципального района "Троицко-Печорский" в 16:00 (мск) среды ввела в действие режим повышенной готовности", - написала министр в своем телеграм-канале.

На 24 октября запланирован выезд оперативной группы ГО и ЧС администрации района, добавила Киселевич.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Нижнеомринская нефть" принадлежит гражданину РФ Руслану Тутушеву.

Коми ООО "Нижнеомринская нефть"
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