В Коми возбудили уголовное дело после разлива нефти с ущербом лесу

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Коми после прокурорской проверки возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 4. ст. 261 УК) после нефтеразлива в Троицко-Печорском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

23 октября в результате аварии на трубопроводе произошел разлив нефтесодержащей жидкости на территории Нижнеомринского нефтяного месторождения. По факту прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства. Проверка выявила, что локализацию и ликвидацию разлива начали несвоевременно. Эксплуатирующая организация об инциденте вовремя не сообщила, а первоначально выбранный способ ликвидации нефтеразлива не был предусмотрен утвержденным планом ликвидации подобных ситуаций.

Предварительный ущерб лесному фонду превысил 19 млн рублей, при этом на площади в 330 кв. м в результате загрязнения и последующего пожара полностью уничтожены лесные насаждения, а именно молодняк естественного происхождения возрастом до 10 лет, сообщили в прокуратуре.

В сентябре министр природных ресурсов Коми Екатерина Киселевич сообщала, что авария произошла на трубопроводе ООО "Нижнеомринская нефть". Примерная площадь загрязнения составила около 1 га.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Нижнеомринская нефть" принадлежит гражданину России Руслану Тутушеву.