Источник сообщил о задержании экс-замминистра энергетики Яновского
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский задержан в Москве по делу о крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.
По данным собеседника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено еще летом этого года.
"Фигурант уголовного дела подозревается в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в РФ", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что "тогда было проведено несколько обысков, задержаны два фигуранта". Впоследствии был задержан и Яновский.
Следствие планирует в четверг ходатайствовать перед судом об избрании Яновскому меры пресечения.