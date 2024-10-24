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Источник сообщил о задержании экс-замминистра энергетики Яновского

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский задержан в Москве по делу о крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По данным собеседника "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено еще летом этого года.

"Фигурант уголовного дела подозревается в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в РФ", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что "тогда было проведено несколько обысков, задержаны два фигуранта". Впоследствии был задержан и Яновский.

Следствие планирует в четверг ходатайствовать перед судом об избрании Яновскому меры пресечения.

Минэнерго Анатолий Яновский
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