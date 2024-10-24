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В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова

Чиновник проходит по делу о мошенничестве во время ликвидации угольных шахт в РФ

В правоохранительных органах сообщили о задержании замминистра энергетики Мочальникова
Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников
Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников задержан и доставлен в полицию по делу о крупном мошенничестве во время ликвидации угольных шахт, сообщили в четверг "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

С Мочальниковым "ведутся следственные действия", сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что чиновник проходит по тому же делу, по которому задержан и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Как ожидается, следователи в ближайшее время предъявят чиновникам обвинения и обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Уголовное дело расследуется по статьям "хищение в особо крупном размере" (159 УК РФ) и "злоупотребление должностными полномочиями" (285 УК РФ).

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено летом этого года. Фигуранты подозреваются в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в РФ.

Сергей Мочальников Анатолий Яновский Минэнерго РФ
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