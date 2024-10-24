Место посадки нового российского космического корабля перенесли в Амурскую область

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Инфраструктуру для посадки пилотируемого космического корабля нового поколения (ПТК НП) решили создать недалеко от космодрома Восточный в Амурской области, сообщил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос") Николай Нестечук.

"В связи с изменением наклонения орбиты РОС (Российская орбитальная станция - ИФ) по сравнению с МКС (98 вместо 51.7 градусов), комплекс района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля создается в Амурской области вместо Оренбургской", - сказал Нестечук изданию "Pro Космос".

"Ориентировочные сроки готовности площадки для приземления возвращаемого аппарата корабля - 2027 год. Все оборудование комплекса ЦЭНКИ планирует сдать в 2025 году", - заявил он.

Новый район посадки будет обозначен "№1 Ближний Сахалин" по наименованию населенного пункта, вблизи которого он расположен.

"Рассмотренные новые трассы спуска возвращаемого аппарата позволили выбрать новую точку приземления рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Выбранная точка приземления возвращаемого аппарата обеспечивает спуск как по траектории с МКС, так и по траектории с РОС", - отметил Нестечук.

По его словам, перенос района посадки из Оренбургской в Амурскую область сократит затраты на логистику и эксплуатацию инфраструктуры, а также позволит хранить технику из состава комплекса на космодроме Восточный.

Он также отметил, что ЦЭНКИ не планирует создавать резервную площадку для приземления возвращаемого аппарата ПТК. "Одновременно по трассе выведения создаются районы аварийной посадки возвращаемого аппарата. Предусмотрен предстартовый район посадки, в который приземляется возвращаемый аппарат в случае аварии на стартовом комплексе, а также районы аварийного спуска возвращаемого аппарата в случае спуска после одновитковой траектории выведения", - сказал Нестечук.

Разработка многоразового корабля ПТК НП, также известного как "Орел", идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

15 апреля гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщил, что ПТК НП находится на завершающей стадии строительства.

12 февраля 2021 года в ЦЭНКИ сообщали, что район посадки нового космического корабля будет находиться под Оренбургом.

В августе 2023 года главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников сообщил, что первый полет нового российского космического корабля "Орел" запланирован на 2028 год.

7 ноября 2023 года генеральный конструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.