Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Мексиканском заливе

Александр Горбунов перед запуском космического корабля Crew Dragon к МКС Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Корабль Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина после расстыковки накануне с Международной космической станцией (МКС) совершил в пятницу приводнение в районе Мексиканского залива, сообщило NASA.

Мягкое приводнение спускаемой капсулы у берегов штата Флорида вблизи города Пенсакола было осуществлено в 3:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 по Москве).

В районе приводнения находится поисково-спасательное судно компании SpaceX, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

В рамках завершения миссии Crew-8, которая продолжалась на орбите семь с половиной месяцев, на Землю помимо Гребенкина вернулись астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.

Расстыковка корабля с МКС, осуществленная в минувший четверг, должна была состояться еще 8 октября. Она переносилась девять раз из-за ураганов в районе Мексиканского залива.

После отбытия корабля на станции продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дон Петтит, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.