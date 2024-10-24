Хинштейн поддержал предложение РКН ограничить сбор персональных данных

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн поддерживает предложение Роскомнадзора законодательно закрепить стандарты работы с персональными данными, обязательные для всех участников рынка.

"В условиях, когда персональные данные россиян в астрономической прогрессии утекают в сеть, считаю предложение РКН крайне актуальным", - написал он в телеграм-канале.

"Инициатива РКН подразумевает, что компании смогут собирать только те данные, которые нужны для выполнения конкретных задач. Сбор будет возможен на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас. Организации будут получать необходимые сведения через уполномоченные органы", - добавил депутат.

Хинштейн считает, что "многие операторы сейчас избыточно собирают персданные и их давно пора ограничить".

Кроме того, он напомнил, что "скоро будет принят законопроект о серьезном ужесточении ответственности за утечки ПД". "Если кто-то не в состоянии обеспечить их безопасность, то для них мы готовим ещё один законопроект, предусматривающий создание доверенных спецоператоров, которые смогут хранить персональные данные ваших клиентов по полной аналогии с банковским хранилищем", - сообщил председатель думского комитета.