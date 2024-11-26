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Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем чтении законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот.

Первый из принятых законов предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки данных субъектов персональных данных допущенной оператором.

Так, за незаконное распространение от 1 тыс. до 10 тыс. субъектов персональных данных или от 10 тыс. до 100 тыс. идентификаторов (по закону - уникальное обозначение сведений о физическом лице, содержащееся в информационной системе персональных данных оператора и относящееся к такому лицу - ИФ) предлагается установить штрафы: для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; для юридических лиц - от 3 млн до 5 млн рублей.

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За утечку от 10 тыс. до 100 тыс. персональных данных или от 100 тыс. до 1 млн идентификаторов закон предусматривает штраф для граждан в размере от 200 тыс. до 300 тыс. руб.; для должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.; для юридических лиц - от 5 млн до 10 млн руб.

Согласно закону, за массовую утечку данных (более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов) штрафы вырастут до 400 тыс., 600 тыс. и до 15 млн рублей; при повторных нарушениях штрафы вырастут до 600 тыс. рублей для граждан и до 1,2 млн для должностных лиц, для юридических лиц - от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 20 млн руб. и не более 500 млн руб.

Предусматривается также административная ответственность за утечку специальной категории персональных данных в виде штрафа на граждан в размере от 300 тыс. до 400 тыс. руб.; на должностных лиц - от 1 млн до 1,3 млн руб.; на юридических лиц - от 10 млн до 15 млн руб.

За повторные утечки таких данных - штраф на граждан в размере от 500 тыс. до 800 тыс. руб.; на должностных лиц - от 1,5 млн до 2 млн руб., в отношении юридических лиц предусматривается оборотный штраф - от 1% до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо размера собственных средств кредитной организации на дату совершения административного правонарушения, но не менее 25 млн руб. и не более 500 млн руб.

Вводится также административная ответственность и за невыполнение или несвоевременное выполнение оператором обязанности по уведомлению уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных: о намерении осуществлять обработку персональных данных - штраф на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В случае установления факта неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, повлекшей нарушение прав субъектов персональных данных - штраф на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. руб.; на юридических лиц - от 1 млн до 3 млн руб.

Кроме этого устанавливается административная ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя от прохождения идентификации или аутентификации с использованием его биометрических персональных данных.

Вторым законом в Уголовный кодекс вводится новая статья, касающаяся незаконного использования персональных данных, с установлением штрафа до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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При этом, "если утекли данные несовершеннолетних или биометрические данные, штраф может достигать 700 тыс. рублей, либо в размере дохода осужденного за два года, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок", сказал, комментируя закон, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Если преступление было совершено в корыстных целях с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, то штраф должен составить до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за 3 года; срок принудительных работ - до 5 лет; срок лишения свободы - до 6 лет, информировал политик.

Хинштейн подчеркнул, что в двух последних случаях также может быть назначен дополнительный штраф и запрет на занятие определённой деятельностью. "Если же произошла трансграничная утечка персональных данных, то свободы предлагается лишать на срок до 8 лет, а если преступление повлекло тяжкие последствия - на срок до 10 лет", - отметил глава комитета.

Парламентарий отметил, что "действие статьи УК РФ не распространяется на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд".

Госдума Александр Хинштейн
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