Путин заявил об успехе завершившегося в Казани саммита БРИКС

Россия ответственно подходит к исполнению обязанностей председателя БРИКС, отметил президент

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил об успехе завершившегося в Казани саммита БРИКС и о том, что Россия как страна-председатель объединения справилась со своей задачей.

"Я уже говорил, что Россия относится к исполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам 16-го саммита БРИКС в Казани.

В частности, по его словам, были проведены "многочисленные встречи отраслевых министров, различные конференции, семинары, деловой форум, с большим успехом прошли спортивные игры".

Путин подчеркнул также, что нынешний саммит прошел в обновленном составе БРИКС. "Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро, органично влились в нашу семью, и это у нас, на мой взгляд, получилось", - сказал президент.

По его словам, новые члены объединения "увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результата". "Они почувствовали самое главное: что в нашем объединении есть самое главное - взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга", - добавил Путин.

Он напомнил, что в казанском саммите приняли участие делегации 35 стран и шести международных организаций.

"Такая широкая представительность говорит об авторитете и роли БРИКС, о растущем интересе к взаимодействию с нами на деле государств, проводящих подлинно независимую, суверенную политику", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что у каждого из членов БРИКС своя история, культура, свои модели экономического роста и пути развития, Путин заметил: "Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций и кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках БРИКС, но и в том большом кругу стран-единомышленников, которые разделяют цели и принципы деятельности объединения".

Он заявил, что хорошо себя зарекомендовал и формат БРИКС+/БРИКС аутрич. "Он уже дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств глобального Юга и Востока", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что в этом году на эту встречу были приглашены лидеры стран СНГ, делегации многих государств Азии, Африки, Латинской Америки. "Мы обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Рассмотрели также перспективы взаимодействия между участниками БРИКС и странами глобального Юга и Востока", - сказал президент.

По словам Путина, все прошедшие в Казани мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе и в атмосфере взаимопонимания. "Такой конструктивный подход к совместной работе позволил нам в течение трех дней обстоятельно обсудить самый широкий круг вопросов. На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился комплексный концептуальный документ с позитивной повесткой, устремленной в будущее", - заявил глава российского государства.

"Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН. Зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности", - подчеркнул он.