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Список стран-партнеров БРИКС согласован и будет обнародован позднее

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Список стран-партнеров БРИКС согласован, но будет обнародован после подтверждения от этих государств, некоторые страны сделали запрос на полноформатное участие в работе объединения, сообщил на пресс-конференции в Казани президент РФ Владимир Путин.

"Интерес к работе в этом объединении проявляют многие страны, 35 стран участвовали в мероприятиях в Казани. И мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имея в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован. Некоторые страны, которые участвовали в сегодняшних, вчерашних мероприятиях передали нам свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС", - сказал он.

"Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Мы направим приглашения и предложения будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа, объявим уже о том, кто находится в этом списке", - отметил он.

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Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования
Владимир Путин БРИКС
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