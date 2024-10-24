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Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи

Путин подтвердил наличие в договоре с КНДР статьи об оказании военной помощи
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Фото: Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о северокорейских военных на территории РФ напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи.

"Сегодня, по-моему, ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи - это уже наше дело", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам БРИКС.

"Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи 4 этого договора. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями. Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", - отметил президент.

Так он прокомментировал информацию о появлении спутниковых снимков, свидетельствующих о том, что военные КНДР находятся на территории РФ.

"Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - отметил Путин.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что не действия России привели к эскалации на Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, США", - добавил Путин.

"Дальнейшие шаги к эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте", - сказал президент.

"Мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО, как они осуществляют эту работу. То же самое касается инструкторов-военнослужащих, то же самое касается использования высокоточного оружия, в том числе ATACAMS, Storm Shadow", - заметил Путин.

БРИКС КНДР Владимир Путин
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