Сеул проинформирует НАТО и ЕС о предполагаемой отправке военных КНДР в Россию

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская делегация в начале следующей недели посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Национальную разведывательную службу (NIS) Южной Кореи.

Делегация во главе с первым заместителем директора разведслужбы Хон Чан Воном 28 октября проведет брифинг для представителей стран альянса относительно сообщений о предполагаемой отправке военных из КНДР в Россию. Затем, как отмечает NIS, южнокорейская группа проведет отдельную встречу с представителями Евросоюза.

Ранее NIS сообщала, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в конфликте на Украине.

24 октября президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о появлении спутниковых снимков, свидетельствующих о том, что военные КНДР находятся на территории России.

"Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - отметил он.