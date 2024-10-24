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Президент РФ сказал, что страны БРИКС пока не создают свою систему расчетов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС пока не создают альтернативную SWIFT систему расчетов, имеющихся инструментов достаточно, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Что касается SWIFT или каких-то альтернатив, мы не создавали и не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день, и одна из ключевых проблем - это проблема расчетов, поэтому мы идем по пути использования национальных валют", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.

Он отметил, что уже используется созданная Банком России Система передачи финансовых сообщений (СПФС). "У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы. Мы и их тоже будем использовать, уже используем, и будем развивать это взаимодействие, но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем. Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути", - заявил президент.

Саммит БРИКС в Татарстане

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Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования
БРИКС Владимир Путин SWIFT
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