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Президент России усомнился к готовности Запада к эскалации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Казани, что Россия не боится обострения международной обстановки из-за эскалации со стороны стран Запада, но сомневается, что к этому готовы сами западные государства.

"Не мы занимаемся, на обострение всегда идут те, кто стоит на другой стороне, мы готовы к этому обострению. Подумайте, готовы ли те, страны, которые этим занимаются", - сказал он.

Он отметил при этом: "Надо прежде всего смотреть на результаты политики стран Запада в области экономики, финансов и внутренней политики. Некоторые, конечно, боятся обострения международной ситуации, связанной с эскалацией в различных зонах конфликтов - на Ближнем Востоке, на Украине, но не мы занимаемся этой эскалацией".

Президент обвинил западные страны в неоколониализме, в первую очередь в отношении африканских стран.

"Я считаю, что это инструменты неоколониализма, когда опускают эти страны, заставляют опять зависеть от западных технологий. Кредиты дают, но на ужасных условиях, кредиты вернуть невозможно - это еще один инструмент неоколониализма", - сказал Путин.

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