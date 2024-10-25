Путин заявил, что Запад не снижает градус конфронтации с Россией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Запад не снижает градус конфронтации с Россией, продолжает поставки вооружения Киеву, однако российские войска продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения.

"Градус конфронтации не снижается, поставки оружия продолжаются", - сказал он телеканалу "Россия-1".

Также он сказал, что наступательные действия Вооруженных сил России идут по всем направлениям: "Где-то больше, где-то меньше".

Он добавил, что центральная группировка "действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям". "Южная группировка, Восточная - ребята очень хорошо воюют, практика приходит, умение пользоваться современной техникой, умение быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника", - сказал Путин.

При этом президент заметил, что не стоит расслабляться, рассчитывая на то, что "кто-то устал, кто-то как-то не так себя ведет". "Мы не должны обращать на это внимания. Запад не перестает повторять, что кто-то там должен победить, их союзник должен победить. То есть они сами хотят на самом деле победить Россию. Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России, сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим и, как я уже сказал, за это их можно только похвалить, за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку", - добавил глава государства.

Тем не менее, градус конфронтации с Россией в целом не снижается, считает он.