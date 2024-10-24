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Жительница Шебекино пострадала от взрывоопасного предмета

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В городе Шебекино Белгородской области женщина пострадала в результате детонации боеприпаса, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

"Вчера женщина нашла на огороде взрывоопасный предмет. К сожалению, она взяла его в руки и отбросила. Боеприпас, ударившись о землю, сдетонировал. Сегодня женщина почувствовала недомогание и обратилась в Шебекинскую ЦРБ. У пострадавшей диагностированы множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног", - написал губернатор.

Пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Гладков.

Белгородская область Шебекино
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