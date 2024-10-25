В Белгородском районе при обстреле пострадали два человека

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Белгородском районе при обстреле поселка Октябрьский были ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Мужчин с различными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавших транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода", - написал он в Telegram.

В результате обстрела были повреждены окна, кровли, заборы и надворные постройки в четырех жилых домах. Осколками поскло легковой автомобиль.

Ранее 25 октября губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском округе. В результате прилета снаряда там были повреждены пять частных домовладений, перебита газовая труба.

Кроме того, в Шебекине дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом - повреждены фасад и остекление.